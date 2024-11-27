Прокуратура проверит обстоятельства отключения воды в Кургане из-за аварии

Прокуратура Курганской области организовала проверку в связи отключением горячего и холодного водоснабжения в региональном центре. Подача воды прекратилась из-за аварии на Арбинских сооружениях, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Утром 27 ноября АО «Водный союз» информировало, что на Арбинских сооружениях произошла авария — лопнула прокладка на задвижке большого диаметра. На объекте трудятся 20 специалистов, работает 5 единиц спецтехники. Восстановить водоснабжение планируют в течение дня. Администрация Кургана со ссылкой на региональный департамент социальной политики сообщила о закрытии детских садов и школ. Дети младшего возраста останутся дома, а учащиеся образовательных учреждений будут осваивать программу дистанционно.

Прокурор области Владислав Московских поручил начальнику городского надзорного ведомства оценить соблюдение требований при оказании населению услуг ЖКХ. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для восстановления прав граждан.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине ноября в Кургане и соседних поселках отключали воду для реконструкции Арбинских сооружений на сутки. А в июне подача теплоносителя тоже прекращалась из-за крупной аварии, которую ликвидировали более трех суток.

Виталина Ярховска