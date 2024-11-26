Заводы «Продимекса» произвели к концу ноября 1 млн тонн сахара

Сахарные заводы группы компаний «Продимекс» 25 ноября выпустили миллионную тонну сахара из свеклы урожая этого года. Это произошло в те же сроки, что и в прошлом году, рассказали в ГК. Из 1 млн т сахара более половины произвели воронежские заводы, еще свыше 20% — краснодарские и ставропольские предприятия.

Фото: ГК «Продимекс»

Сахарная свекла в регионах присутствия «Продимекса» убрана практически полностью.

К настоящему моменту переработано более 6,5 млн т свеклы. На многих предприятиях производство сахара подходит к концу, «Ставропольсахар» закончило работы в первую декаду ноября. К началу декабря планируют завершить сезон белгородские и краснодарские заводы, в течение декабря завершат переработку воронежские и пензенские предприятия. Курские заводы «Продимекса» продолжат работу до конца января 2025 года.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.