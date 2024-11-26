Проспект Ленина в Екатеринбурге могут временно перекрыть 2 декабря

В Екатеринбурге 2 декабря могут временно закрыть нечетную сторону проспекта Ленина (от ул. Бажова до ул. Луначарского) с 10:45 до 11:45 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Ленина временно перекроют для возложения цветов к памятнику Георгию Жукову

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Проспект Ленина временно перекроют для возложения цветов к памятнику Георгию Жукову

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в это время пройдет церемония торжественного возложения венков и цветов к памятнику маршала СССР Георгию Жукову. Закрытие движения нужно для того, чтобы пропустить праздничную колонну.

В администрации Екатеринбурга попросили жителей заранее продумывать маршруты.

Анастасия Таначева