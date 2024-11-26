На кубке в Челябинске юные хоккеисты из Екатеринбурга устроили семь драк

На хоккейном кубке Tamic Energy, который проходил с 16 по 18 ноября на ледовой арене «Айсберг» в Челябинске, игроки клубов «Трактор» и «D13-Юность» устроили массовую драку на льду. Трансляция матча проходила в социальных сетях кубка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Во время третьего периода, почти за 50 сек. до конца матча, хоккеист екатеринбургской команды «Д13-Юность» начал избивать игрока из челябинского клуба «Трактор». После этого на льду начался конфликт. Спустя несколько секунд игрок из Екатеринбурга спровоцировал еще одну драку, которая разделилась на несколько «стычек» один на один. Всего за матч произошло семь драк.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «Трактора».

Анастасия Таначева