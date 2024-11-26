В Екатеринбурге утвердили новую площадку под КРТ на улице Калинина

Администрация Екатеринбурга утвердила площадку для комплексного развития территорий (КРТ) в квартале ул. Бакинских Комиссаров, Калинина и пер. Симбирского в Орджоникидзевском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным мэрии, в этом квартале на площади 20,9 тыс. кв. м находятся шесть домов, которые были построены в конце 1940-х годов. По программе КРТ в течение пяти лет застройщик возведет жилые дома, обустроит прилежащую территорию, парковку, построит детский сад минимум на 100 мест и спортивный объект. Помимо этого, будут восстановлены инженерные сети, расположенные на территории.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что мэрия Екатеринбурга утвердила площадку для КРТ в районе улиц Начдива Васильева – Репина – Ленинградской в Верх-Исетском районе Екатеринбурга.

Анастасия Таначева