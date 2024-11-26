Отечественный «Москвич» представили в четвертом дилерском центре в Петербурге

В новом дилерском центре холдинга «Вагнер» (Li Auto, Сhangan, Oting, FAW, JETTA, Jetour, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, KODA, DUCATI) близ Пулковского шоссе на юге Петербурга теперь представлена отечественная марка «Москвич». Об этом 26 ноября сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным участников рынка, четвертый по счету автосалон московского бренда в Петербурге начал работать в октябре. Это позволило «Москвичу» занять второе место в городе по объему продаж, несмотря на общее сокращение дилерских центров с начала года (в первом квартале марка была представлена в пяти автосалонах Петербурга, затем — в трех).

«В нынешнем году “Москвич” серьезно перетряхнул дилерскую сеть в Петербурге. По сравнению с прошлым годом она изменилась на 50%»,— уточняют аналитики.

Только два дилера остаются с отечественной маркой с самого начала его выхода в Петербурге — холдинги «Рольф» и «Петровский». Это объясняет колебания их общей доли продаж «Москвича» между 80% и 90% во второй половине текущего года, считают автоэксперты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый китайский автобренд Soueast выбрал семь первых дилеров в Петербурге.

Варвара Рудич