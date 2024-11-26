Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым начальником полиции Сургута стал Александр Панченко

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) назначили начальника ОМВД по Сургуту Александра Панченко. Информацию об этом «Ъ-Уралу» подтвердили пресс-службе местного УМВД. Как указано на сайте УМВД по Сургуту, он является подполковником полиции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александр Панченко занял место Виталия Провоторова, который ушел на пенсию. Ранее Александр Панченко возглавлял отдел по борьбе с наркотиками в Минеральных Водах, работал вместе с главой УМВД ХМАО Сергеем Ветохиным. Также возглавлял ОМВД России по Советскому району в Томске.

Валерия Шестопалова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...