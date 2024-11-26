За год погрузка зерна на СвЖД выросла в 1,4 раза

Погрузка зерна на Свердловской железной дороге (СвЖД) увеличилась в 1,4 раза за январь-октябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, за этот период внутри страны и на экспорт было отправлено со 148,4 тыс. тонн различных зерновых культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погрузка зерна на СвЖД за 10 месяцев выросла в 1,4 тыс. тонн

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Погрузка зерна на СвЖД за 10 месяцев выросла в 1,4 тыс. тонн

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пресс-службе уточнили, что значительная часть всего объема — 145,9 тыс. тонн — было произведено сельхозпроизводителями Тюменской области. В частности, со станций Тюмень, Ишим, Заводоуковская и Маслянская осуществлялись регулярные отправки гороха на российские перерабатывающие предприятия, а также в порты Азово-Черноморского бассейна — на станции Заречная, Волосово, Новороссийск, Ейск. Всего перевезли 15,6 тыс. тонн зернобобовой культуры.

Кроме того, со станции Войновка в порт Владивосток в составе двух контейнерных поездов перевезли более 3,7 тыс. тонн ячменя. Планируется, что в декабре более 2,1 тыс. тонн гороха будет отправлено со станции Ишим в порт Владивосток, далее — морским путем в Китай.

Анастасия Таначева