За три месяца белгородцы оформили кредиты на 56 млрд рублей

В третьем квартале 2024 года жители Белгородской области оформили кредиты на общую сумму в 56 млрд руб., что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По данным регулятора, к 1 октября долг белгородцев по кредитам составил 297 млрд руб. В ЦБ отметили, что за год он «незначительно вырос».

«Востребованность потребительских кредитов стала минимальной из-за роста ставок и переориентации людей на сберегательную модель поведения. Кроме того, стали действовать новые макропруденциальные надбавки, а также были ужесточены макропруденциальные лимиты, поэтому банкам стало еще сложнее кредитовать заемщиков, у которых на оплату кредитов уходит более 50% доходов. Все эти факторы привели к тому, что количество и объем выдач ожидаемо снизились»,— считает главный экономист белгородского отделения Банка России Ольга Стародубцева.

К 1 октября жители Белгородской области разместили на банковских счетах 400 млрд руб. Это на 37% больше, чем годом ранее. Средства на счетах-эскроу выросли на 38% и составили 28,5 млрд руб.

Анастасия Колпачева