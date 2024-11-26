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Гордума Екатеринбурга попросит областные средства на спортобъекты во дворах

Депутаты городской думы Екатеринбурга обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с депутатским запросом с просьбой выделить средства на реализацию в Екатеринбурге программы «Спорт в каждый двор». Предложение депутатами думы было поддержано единогласно.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил руководитель думской фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев, за время действия программы с 2021 по 2023 год удалось восстановить более 50 спортивных сооружений, расположенных во дворах, в том числе кортов, катков, футбольных полей. В 2024 году финансирование программы из бюджета Свердловской области прекратилось.

В 2025 году депутаты просят вновь поддержать программу. Алексей Вихарев заявил, что обращаются к губернатору с просьбой вернуться в 2025 году к практике софинансирования ремонтов спортивных площадок в Екатеринбурге.

Александр Колесников в ходе обсуждения отметил, что при создании таких объектов необходимо также предусмотреть, чтобы были выделены деньги в бюджете района на их содержание.

Анна Капустина

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