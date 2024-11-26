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Полиция возбудила дело после драки с поножовщиной под Гатчиной

Потасовка между двумя нетрезвыми рабочими произошла ближе к ночи 24 ноября в садоводстве в Тайцах. Предполагаемый зачинщик ранил лицо оппонента ножом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Очевидец обратился в полицию с жалобой на драку между двумя иностранными гражданами. Конфликт начался на фоне распития спиртных напитков. Во время драки один из рабочих нанес другому ножевые ранения в область лица, в ответ получил от пострадавшего множественные удары неустановленным предметом в область спины.

С различными травмами участники потасовки попали в медучреждение. Предполагаемого зачинщика позже доставили в отдел полиции. В отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция разбиралась в обстоятельствах массовой драки в алкомаркете на Тихоокеанской улице.

Татьяна Титаева

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