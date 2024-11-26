Депутаты гордумы Екатеринбурга одобрили введение туристического налога

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили введение туристического налога на территории города. Планируется, что он будет приносить в бюджет города 84,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Туристический налог будет введен с 1 января 2025 года. В 2025 году его сумма составит 1% от стоимости проживания в средствах размещения, но не менее 100 руб. в сутки. С каждым годом доля налога от облагаемой налоговой базы будет увеличиваться, пока в 2029 году не дойдет до 5%.

В норме будут учтены все льготные категории граждан, установленные федеральным законодательством, помимо этого в законе прописано, что налогом не облагаются дети до 18 лет. Депутат от партии «Новые люди» Сергей Козлов предложил ввести льготу для многодетных семей, но поправка не успела получить заключение главы города, необходимое для внесения. Депутат Владимир Крицкий предложил вернуться к обсуждению льгот позже с возможностью принять их отдельным документом.

За введение туристического налога присутствовавшие депутаты проголосовали единогласно.

Напомним, туристический налог в Екатеринбурге коснется 132 средств размещения, зарегистрированных в реестре, хотя всего в городе их более 2 тыс. В начале ноября уральская ассоциация туризма (УАТ) направила письмо педседателю думы Анны Гурарий с просьбой отложить введение туристического налога. Представители организации указывали на то, что налог может повысить стоимость проживания в недорогих средствах размещения на 20%, что будет значительным для туристов.

Анна Капустина