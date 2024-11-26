Назначен заместитель министра имущества Челябинской области

Заместителем министра имущества Челябинской области назначена Светлана Шавлова. Соответствующее распоряжение подписал 25 ноября губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на портале правовой информации.

Светлана Шавлова с 5 сентября по 14 октября 2019 года работала исполняющей обязанности председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска (КУИЗО) после отставки Сергея Чигинцева. Пост главы КУИЗО в результате заняла Оксана Шейкина.

Министром имущества Челябинской области с 8 декабря 2022 года является Эльдар Белоусов. Его первым заместителем работает Ольга Морозова. Также должность заместителя министра занимает Антон Семенов.