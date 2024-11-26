В Тюменскую область придут морозы до -19°

В течение недели в Тюменской области ожидается похолодание до -19°, следует из данных Обь-Иртышского УГМС. Со вторника по четверг в регионе будет переменная облачность без существенных осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня, 26 ноября, днем будет 0°..-5°, ветер юго-западный до 4-9 м/с, в среду ночью ожидается -7°...- 12°, при прояснении до -17°, днем — -2°..-7°, ветер юго-западный до 3-8 м/с. Ночью четверга температура опустится до -9°..-14°, при прояснении до -19°, местами туман и изморозь, днем ожидается -4°..-9° с юго-восточным ветром до 2-7 м/с.

Напомним, в прошедшие выходные в Тюмени была пасмурная погода без осадков, температура не опускалась ниже -3°.

Ирина Пичурина