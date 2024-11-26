Конкуренция среди психологов в Челябинской области превышает норму в семь раз

В Челябинской области за январь-ноябрь была открыта 51 вакансия для психологов. При этом конкуренция составила 58,9 резюме на вакансию при норме в 4-7,9 резюме, сообщает Hh.ru.

За пять лет в стране спрос на психологов вырос в 6,3 раза. За 11 месяцев текущего года российские работодатели разместили 5,3 тыс. вакансий для таких специалистов. Челябинская область занимает 19 место среди регионов по числу предложений о трудоустройстве психологом — подобных вакансий на Южном Урале 1% от всех открытых. Компании готовы платить таким специалистам 35 тыс. руб. при среднем предлагаемом жаловании по региону 60,1 тыс. руб. по итогам октября.

Активнее всего в стране открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких предложений), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%). Среди разных форматов психологической помощи самый высокий запрос у работников в данный момент — программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).

Виталина Ярховска