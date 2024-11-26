В Аргаяшском районе пешеход погиб после наезда машины

В Аргаяшском районе после столкновения с автомобилем пешеход погиб на месте, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 25 ноября 33-летний водитель ВАЗ 21150 двигался по дороге «Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево». Внезапно с правой обочины на проезжую часть вышел пешеход 40-50 лет без световозвращающихся элементов на одежде, его личность устанавливается. Водитель наехал на него. В результате ДТП пешеход погиб на месте.

Виталина Ярховска