Жертвами гололеда в Петербурге стали более десяти человек за один день

Более десяти человек стали жертвами нового гололеда в Петербурге. Двое из них 25 ноября попали в больницу с переломами и пневмотораксом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В частности, как сообщает «Фонтанка», 60-летний мужчина был госпитализирован после падения на улице Летчика Паршина в Коломягах, а 58-летняя женщина — после того, как упала на углу Бассейной и проспекта Космонавтов. У первого пострадавшего диагностировали перелом пяти ребер, пневмоторакс и гемоторакс. Мужчина находится в реанимации. Что касается женщины, то ее доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с переломом плеча.

В свою очередь, 78.ru также рассказывает о поскользнувшемся на Дунайском проспекте 30-летнем мужчине. Он доставлен в приемный покой с закрытым переломом лодыжки. В общей сложности, по данным телеканала, в понедельник из-за гололеда в больницы Петербурга попали не менее 12 человек.

«Ъ-СПб» писал, что ранее в Петербурге вновь объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда и ветра.

Андрей Цедрик