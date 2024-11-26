Съемки «Левши» перекроют движение по Тучкову переулку

Съемки художественного фильма «Левша» перекроют движение по Тучкову переулку на несколько дней. Соответствующее распоряжение 25 ноября опубликовал комитет по транспорту.

Так 28 ноября на участке переулка от набережной Макарова до Среднего проспекта В.О. будет запрещена остановка транспортных средств. На следующий день в период с 01:00 до 23:59 автобилистам и вовсе нельзя будет проехать по указанной дороге.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в конце сентября из-за съемок «Левши» перекрывали движение на участках Казанской улицы и Казанской площади, прилегающих к Казанскому собору.

Андрей Маркелов