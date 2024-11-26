СКР возбудил уголовное дело после смерти слесаря на производстве

Смерть слесаря на проспекте Стачек стала уголовным делом, возбужденным по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает городское управление СКР. Разобраться в обстоятельствах смерти своего отца попросил сын.

Выяснилось, что 9 сентября мужчина выполнял работы по демонтажу змеевиков в паровом котле. Из-за несоблюдения требований охраны труда на этом производстве рабочий сорвался вниз, получив многочисленные переломы. Пострадавшего доставили в больницу, где 22 ноября он скончался.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 2 ноября рабочего придавило конструкцией во время ремонта лифта. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Андрей Маркелов