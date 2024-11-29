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У Рокфеллера в лабораториях

100 лет назад академик Лазарев вернулся из командировки в США

Академик Петр Лазарев

Академик Петр Лазарев

Фото: Семен Фридлянд / Фотоархив журнала «Огонёк»

Академик Петр Лазарев

Фото: Семен Фридлянд / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1923 году Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) командировал академика Петра Лазарева для выступления с докладом на собрании американской ассоциации развития наук. По возвращении в Советский Союз академик поделился своими впечатлениями об американских научных учреждениях.

В Нью-Йорке наибольшее впечатление на него произвел институт Рокфеллера для медицинских исследований, в котором работает ряд всемирно известных специалистов, заведующих отдельными отделами института.

На первое место, по мнению академика Лазарева, стоит поставить Жака Леба, работы которого в области общей физики и в физико-химической области представляют чрезвычайно большой интерес и являются классическими примерами подхода к разрешению биологических вопросов. Более ранние работы Леба касались вопроса о патогенезе — развитии яйца животного без оплодотворения. Эти работы, изложенные в двух классических книгах, дали толчок к физико-химическому пониманию ряда процессов явления перехода органов из состояния покоя в состояние деятельное, а также способствовали развитию теории ионного возбуждения, которой последние 20 лет занимается лаборатория академика Лазарева.

Следующая большая серия работ Леба связана с пониманием роста, с пониманием явлений заживления, регенерации в области животного и растительного мира.

Последние годы Жак Леб занимается вопросами о реакциях в коллоидах, реакциях, которые являются основой всех явлений жизни.

Второй замечательной лабораторией биологического характера в институте Рокфеллера является лаборатория Алексиса Карреля, лауреата Нобелевской премии по медицине и физиологии. Каррель занимается вопросом о культуре тканей, причем ему удалось культивировать некоторые ткани искусственно так, как бактериологи культивируют бактерии, и путем ряда пересадок постоянно возобновлять эту культуру.

Третьим отделением, которое играет огромную роль как по своим теоретическим, так и практическим достижениям, является лаборатория, которой руководит наш соотечественник Федор Левин. Необходимо также отметить бактериологическую лабораторию, которой руководит директор всего института Абрахам Флекснер.

В институте Рокфеллера существует прекрасный обычай — ежедневная встреча всех работников за завтраком. Во время этих встреч завязываются новые знакомства, возникает целый ряд научных разговоров, обсуждается тема работ, и эти встречи являются в научном отношении одним из наиболее стимулирующих условий для интенсивной научной работы.

По словам академика Лазарева, та сердечность, с которой он был встречен Лебом, Каррелем, Флекснером и Левиным, останется для него навсегда ярким примером доброжелательного отношения к русским ученым, которое питают ученые американские.

Впечатлениями о поездке в Соединенные Штаты профессор Лазарев поделился в 1924 году с газетой «Правда».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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