Парки Петергофа и Гатчины закрыли из-за непогоды

Парки пригородных музеев-заповедников закрыли из-за стихии, разбушевавшейся в Петербурге 25 ноября. Так в ГМЗ «Петергоф» не принимают посетителей Нижний парк, парки Ораниенбаум и Александрия. О закрытии Дворцового парка сообщили в ГМЗ «Гатчина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

На данный момент посетить можно ГМЗ «Царское Село». О непогоде жителей и гостей Пушкина предупреждают с помощью информационных табличек.

Что касается парков и садов Петербурга, то ограничений на их посещение в городе пока нет. Специалисты из комитета по благоустройству следят за ситуацией и в случае еще большего усиления ветра примут меры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что городе ввели «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедно-изморозевыми отложениями и сильным ветром, порывы которого достигают 20 м/с.

Андрей Маркелов