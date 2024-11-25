Парки Петергофа и Гатчины закрыли из-за непогоды
Парки пригородных музеев-заповедников закрыли из-за стихии, разбушевавшейся в Петербурге 25 ноября. Так в ГМЗ «Петергоф» не принимают посетителей Нижний парк, парки Ораниенбаум и Александрия. О закрытии Дворцового парка сообщили в ГМЗ «Гатчина».
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
На данный момент посетить можно ГМЗ «Царское Село». О непогоде жителей и гостей Пушкина предупреждают с помощью информационных табличек.
Что касается парков и садов Петербурга, то ограничений на их посещение в городе пока нет. Специалисты из комитета по благоустройству следят за ситуацией и в случае еще большего усиления ветра примут меры.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что городе ввели «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедно-изморозевыми отложениями и сильным ветром, порывы которого достигают 20 м/с.