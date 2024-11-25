Запрет вывесок на иностранном языке поддерживают 46% петербуржцев

Против названий заведений и магазинов на иностранном языке выступают 46% жителей Санкт-Петербурга. Чаще всего негативно к таким вывескам относились мужчины, выяснили в компании SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Мэр Ярославля Артем Молчанов ввел в городе соответствующий запрет. Он не распространяется лишь на зарегистрированные торговые марки. Аналогичные меры уже действуют в Краснодаре и Саратове.

Сторонники подобных запретов среди петербуржцев считают, что таким образом можно «возвысить наш русский язык». При этом треть респондентов не поддержали идею, считая, что заимствование — полезное для общества явление. С ответом на вопрос о вывесках затруднился каждый пятый опрошенный.

За запрет вывесок на иностранном языке выступили 53% мужчин, среди женщин — 40%. Респонденты старше 45 лет в 66% случаев выражали негативное отношение к таким объектам, что два раза больше по сравнению с ответами лиц моложе 35 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что запрет соцсетей для подростков в Петербурге поддержали бы 48% родителей.

Татьяна Титаева