«Кубань Кредит» выступил спонсором конкурса «Бренд Ставрополья»

В четверг, 21 ноября, в Ставрополе состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XII ежегодного регионального конкурса «Бренд Ставрополья», в которой принял участие руководитель Ставропольской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын.

Конкурс, организованный Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», за 12 лет своего существования отметил более 350 компаний и индивидуальных предпринимателей, которые получили не только почётный статус, но и право использовать логотип конкурса для продвижения своей продукции.

– Ставропольские предприниматели уверены в своих силах и создают бренды, которые известны не только за пределами края, но и нашей страны, - отметил директор Ставропольской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын. – Бизнес края создает многое – от высоких и наукоемких технологий до качественных продуктов питания. Ставрополье – это край с мощной предпринимательской инициативой и отличными клиентами.

Представитель банка также отметил, что все мероприятия, организатором которых выступает Торгово-промышленная палата Ставропольского края, проходят на очень высоком уровне.

– А консультационная и финансовая поддержка, которую оказывает ТПП Ставропольского края, является важнейшим подспорьем для развития предпринимательства в регионе, - подчеркнул Дмитрий Лисицын.

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