СКР завел дело из-за возгорания в Турции самолета, вылетевшего из Сочи

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России из-за возгорания в Турции фюзеляжа самолета, летевшего из Сочи, возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

24 ноября 2024 года в международном аэропорту Антальи во время посадки SSJ 100 российской авиакомпании «Азимут» произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна, прибывшего рейсом из Сочи. В результате происшествия никто не пострадал. Причиненный ущерб предварительно составил не менее 1 млн руб.

Следователи осмотрели место вылета в аэропорту Сочи, изъяли необходимую документацию, назначили судебные экспертизы. Сейчас они устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Татьяна Ручкина