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«Екатеринбургэнергосбыт» подал иск к «Гортрансу» на 31 млн руб.

АО «Екатеринбургэнергосбыт» подало иск к ЕМУП «Гортранс», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 31,48 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан в суд 22 ноября. Причина предъявляемых требований пока не раскрывается, дата заседания не назначена.

Напомним, в октябре арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Екатеринбургэнергосбыта» и постановил взыскать с екатеринбургского «Гортранса» 28,38 млн руб. Ранее «Гортранс» возвращал долги предприятию на сумму 110 млн руб. благодаря субсидии администрации.

Анна Капустина

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