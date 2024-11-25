«Екатеринбургэнергосбыт» подал иск к «Гортрансу» на 31 млн руб.

АО «Екатеринбургэнергосбыт» подало иск к ЕМУП «Гортранс», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований составляет 31,48 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск был подан в суд 22 ноября. Причина предъявляемых требований пока не раскрывается, дата заседания не назначена.

Напомним, в октябре арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск «Екатеринбургэнергосбыта» и постановил взыскать с екатеринбургского «Гортранса» 28,38 млн руб. Ранее «Гортранс» возвращал долги предприятию на сумму 110 млн руб. благодаря субсидии администрации.

Анна Капустина