В Крыму заработает маслоперерабатывающий завод

В Крыму запускают крупный маслоперерабатывающий завод, который сможет производить более 9 тыс. тонн подсолнечного масла в год. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, дополнительно инвестировано более 60 млн руб. и создано 50 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это позволит перерабатывать сырье и производить продукцию в Крыму, сократить затраты на логистику, а значит, снизить себестоимость»,— считает господин Аксенов.

Первую очередь завода запустили в феврале 2023 года. В октябре 2024 года запущена линия по изготовлению топливных пеллет.

Сергей Аксенов отметил, что рост объемов производства крымских товаров является важным показателем экономического развития региона. Предприятие планирует экспортировать произведенную продукцию не только в пределах полуострова, но и в новые регионы России.

Татьяна Ручкина