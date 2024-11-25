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В Новороссийске удалили 10-сантиметровую опухоль с сонной артерии пациентки

Новороссийским хирургам удалось удалить 10-сантиметровую опухоль с сонной артерии пациентки. Как сообщает ГТРК «Кубань», хирургическое вмешательство длилось полтора часа.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Новообразование находилось в области трех артерий: общей сонной, внутренней и наружной, а также в месте их деления. Разрез на шее составил около 8 сантиметров.

Ранее такие операции проводились только в Краснодаре. По данным издания, за год на Кубани провели не более 10 подобных процедур.

Татьяна Ручкина

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