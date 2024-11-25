На «Прямую линию» главы Кубани поступило более 2 тысяч обращений

На предстоящую «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева жители региона направили свыше 2 тыс. вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Основная часть обращений поступила через чат-бот в Telegram — 58%. Около 31% заявлений направили по многоканальному телефону, а остальные 11% были доставлены через портал «Госуслуги».

Обращения затрагивали темы: ЖКХ, транспорта и дорог, социального обеспечения, строительства и архитектуры, а также здравоохранения. Наибольшее количество вопросов поступило от жителей Краснодара, Анапы и Новороссийска.

Губернатор Вениамин Кондратьев ответит на вопросы в рамках прямой линии 4 декабря. Трансляция будет доступна на трех телеканалах и шести радиостанциях, среди которых «Кубань 24» и «Краснодар».

Нурий Бзасежев