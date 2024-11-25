Площадь промышленного кластера в Елизаветинской сократили на 20 гектаров

Власти Краснодара сократят площадь будущего промышленного кластера в станице Елизаветинской со 120 до 100 га. Решение было принято после обращения местных жителей, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, 15 октября, заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова в ходе пресс-конференции рассказала, что в рамках нового Единого документа территориального планирования города был предусмотрен экопромышленный парк площадью 120 га. Однако в ходе общественных слушаний местные жители выразили возражения, что привело к корректировке проекта.

Освободившиеся 20 га будут использованы для создания социального кластера, включающего школу, два детских сада, бассейн, спортивный объект, поликлинику, а также парки и скверы.

В мэрии подчеркнули, что в промышленной зоне разместят предприятия с минимальным классом опасности, чтобы сохранить экологическую обстановку в пригороде.

Проект планировки и межевания будет разработан после утверждения Единого документа территориального планирования. Параллельно идет сбор информации о потребностях бизнеса для определения специализации промышленного кластера.

Нурий Бзасежев