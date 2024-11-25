В Нижневартовске ночью загорелся автомобильный бокс с автобусами
Ночью 25 ноября в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошел пожар в автомобильном боксе на ул. Ленина, 7П. Сообщение о возгорании поступило в 4:35, сообщили в региональном МЧС.
1 / 2
В результате пожара сгорел один автобус, еще восемь получили повреждения, пострадавшие отсутствуют. В 6:03 пожар ликвидировали на площади 200 кв. м, в тушении участвовали 31 человек личного состава и семь единиц техники.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются органами дознания МЧС России.
Напомним, на прошлой неделе в Белом Яре в Югре загорелся двухэтажный деревянный жилой дом по ул. Некрасова. В пожаре пострадали три человека, в том числе ребенок.