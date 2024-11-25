Предупреждение по ветру в Сочи вновь продлили

В Сочи продолжает действовать предупреждение по сильному ветру. Его продлили днем накануне, 24 ноября. По данным синоптиков, в течение суток 25 ноября в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается усиление западного, северо-западного ветра с переходом на восточный, юго-восточный с порывами до 15–20 метров в секунду, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На территории курорта продолжается также действие штормового предупреждения по непогоде. Прогнозируют дожди, грозы, возможен подъем уровня воды в реках. В горах могут пройти снегопады, есть риск налипания снега на провода и деревья. На море ожидается шторм до пяти баллов. У побережья Сочи могут сформироваться смерчи. Все городские службы работают в усиленном режиме.

Местным жителям и туристам советуют не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями. Рекомендуется предпринять все необходимые меры предосторожности.

Штормовое предупреждение в Сочи и Сириусе начало действовать в конце прошлой недели. Его продлевают в течение нескольких дней. На побережье идут обильные дожди, дует сильный ветер.

Вячеслав Рыжков