В Свердловской области за неделю родилось девять пар близнецов

На прошлой неделе в Свердловской области родилось 705 детей, среди них оказалось девять пар близнецов. Как сообщили в региональном минздраве, на свет появилось 375 мальчиков и 330 девочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Матерями в возрасте до 35 лет стали 493 женщины, еще 203 родили после 35 лет. Для одной из свердловчанок это стали девятые по счету роды, а для другой — восьмые.

Напомним, в начале месяца в Свердловской области на свет появился 621 ребенок — 300 девочек и 321 мальчик.

Ирина Пичурина