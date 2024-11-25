На Кубани 25 ноября прогнозируют дождь со снегом

Сегодня, 25 ноября, на Кубани ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Васильев, Коммерсантъ Фото: Александр Васильев, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Вместе с тем ветер ослабеет, но его порывы могут достигать 15–20 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха в регионе составит от -1 до +4 °C. На побережье Азовского моря ожидается от +2 до +7 °C, на Черноморском побережье — от +3 до +8 °C.

В Краснодаре температура будет в пределах +2…+4 °C.

Днем ранее на улицы Краснодара вывели водооткачивающую технику из-за снега с дождем.

Нурий Бзасежев