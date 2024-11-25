Из служебной характеристики на специалиста Янину Копайгородскую: «Специалист Копайгородская с 1 августа до 11 ноября 2024 года принимала участие в СВО, исполняя обязанности старшего офицера штаба бригады боевого управления имени святого князя Владимира. В период пребывания в этом добровольческом формировании, в том числе в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляла стойкость характера. Вела работу штаба… находясь в районах боевых действий, проявляла самоотверженность, оказывала пострадавшим бойцам первую доврачебную и последующую помощь в реабилитации…

Физически развита хорошо, программу боевой подготовки на полигонах освоила в полном объеме. Требовательна к себе и подчиненным, в коллективе пользуется уважением, способна показать личный пример добросовестного отношения к делу».