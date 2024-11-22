Депутаты Ревды не приняли отставку спикера местной думы и новый устав города

Ревдинская гордума (Свердловская область) не приняла отставку председателя думы Андрея Мокрецова, а также изменения в устав Ревды, передает корреспондент «Ъ-Урал» с заседания думы. Из-за этого прокуратура намерена обратиться в суд для оценки правомерности данного решения. Напомним, городская дума уже в пятый раз не смогла принять поправки в устав из-за бойкота оппозиционных депутатов. Таким образом, по их словам, они выражают протест против деятельности администрации города и партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ Фото: Анна Капустина / Коммерсантъ

22 ноября за принятие отставки спикера думы проголосовали 12 человек, еще трое — воздержались. Решение принято не было, поскольку не был достигнут необходимый кворум. Принятие нового устава города поддержали 12 человек, один высказался против, еще двое воздержались.

Прокурор Григорий Чесноков сообщил на заседании думы, что надзорное ведомство планирует подготовить исковое заявление, поскольку решение не соответствует федеральному законодательству. Прокуратура Свердловской области направит его в областной суд, который будет решать этот вопрос.

На заседании думы представители партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ заявили, что отставка Андрея Мокрецова никогда не была ключевым условием принятия устава. Господин Мокрецов рассказал «Ъ-Урал», что удивлен «непоследовательностью» депутатов оппозиционных партий, поскольку был уверен, что его отставка является ключевым условием принятия устава. Вопрос о принятии устава планируют рассмотреть в среду, 27 ноября на очередном заседании думы.

Анна Капустина