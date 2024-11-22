Аграриям Херсонской области компенсируют ущерб от наводнения на Каховской ГЭС

Сельхозпроизводители из Херсонской области до конца 2024 года получат компенсацию за ущерб от наводнения, вызванного диверсией на Каховской ГЭС в июне прошлого года. Согласно документу (pdf.) на сайте правительства, выделенные из резервного фонда 52,5 млн руб. позволят оказать поддержку 596 пострадавшим сельхозпредприятиям, частными предпринимателям и гражданам, которые вели личное подсобное хозяйство.

По информации правительства, в результате разрушения плотины Каховской ГЭС были уничтожены посевы на площади 318,6 га. Погибли более 12,3 тыс. животных из подсобных хозяйств. Гидроэлектростанция была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года. Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве станции. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Погибли 59 человек, 175 были госпитализированы, более 9 тыс. — эвакуированы. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

18 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что восстановление гидроэлектростанции может продлиться несколько лет. По его словам, процесс по восстановлению — сложная задача, поскольку ГЭС получила значительные повреждения. Он уточнил, что у ГЭС почти полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».