Бастрыкин заинтересовался стрельбой в торговом центре Каменска-Уральского

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту стрельбы в торговом центре Каменска-Уральского, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О ходе и результатах расследования уголовного дела поручено доложить руководителю СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко.

Накануне в отношении жителя Каменска-Уральского, спровоцировавшего стрельбу в торговом центре, возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Участниками инцидента стали двое местных жителей 47 и 43 лет. Подозреваемый в ходе конфликта с другим мужчиной нанес ему несколько ножевых ранений рук и туловища. В ответ потерпевший несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Ирина Пичурина