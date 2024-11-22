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Глава Тюменской области Моор прокомментировал обращение Путина к россиянам

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к гражданам. В своем telegram-канале он назвал слова президента «сигналом всем недоброжелателям, которые не могут смириться с существованием сильной и независимой России».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он также подчеркнул, что военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) поддерживает большое количество людей. «У нашей армии есть и еще одно очень серьезное оружие. Это — поддержка народа. Вся Россия сейчас бьется за свой суверенитет, за свои традиции, за свою историю. За свое будущее. И никто и никогда нас не сломает»,— добавил губернатор.

Вечером 21 ноября Владимир Путин выступил с видеообращением. Он заявил о применении западного дальнобойного оружия по российским объектам. По словам президента, в ответ Россия ударила по Украине новой ракетой «Орешник».

Ирина Пичурина

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