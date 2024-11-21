На трассе «Сургут — Нижневартовск» в ДТП с автобусом погиб пассажир автомобиля

В ДТП, которое произошло 21 ноября на автодороге «Сургут — Нижневартовск», погиб пассажир легкового автомобиля. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура начала проверку по факту ДТП на трассе Сургут - Нижневартовск, в котором один человек погиб, еще трое получили травмы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Прокуратура начала проверку по факту ДТП на трассе Сургут - Нижневартовск, в котором один человек погиб, еще трое получили травмы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации прокуратуры ХМАО-Югры, ДТП произошло в Нижневартовском районе с участием автобуса и легкового автомобиля «ВАЗ». В результате ДТП один пассажир автомобиля погиб, еще трое, в том числе водитель, получили травмы.

По итогам проверки прокуратуры при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Анастасия Таначева