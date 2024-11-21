Авиакомпания «Ямал» с 3 декабря запустит новый рейс Новый Уренгой — Москва

Авиакомпания «Ямал» запустит второй ежедневный рейс из Нового Уренгоя в Москву, который будет прибывать в аэропорт Шереметьево. Первый рейс запланирован на 3 декабря, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 19 декабря новые рейсы Новый Уренгой — Москва авиакомпании "Ямал" станут регулярными

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ С 19 декабря новые рейсы Новый Уренгой — Москва авиакомпании "Ямал" станут регулярными

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, с 3 декабря рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. С 19 декабря частота маршрута станет ежедневной.

Время вылета из Нового Уренгоя — 08:05 по местному времени, время прилета в Шереметьево — 09:25 по московскому времени. Из Москвы рейс будет вылетать в 10:45 и прилетать в Новый Уренгой в 16:00 по местному времени.

Анастасия Таначева