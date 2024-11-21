«Покидать президиум не грустно»

В Екатеринбурге прошла 42-ая конференция свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». На ней губернатор Евгений Куйвашев, возглавляющий отделение, призвал партийцев одержать победу во всех одномандатных избирательных округах и взять абсолютное большинство мандатов по партийным спискам на выборах всех уровней в 2026 году. После выступления губернатора делегаты исключили из президиума регионального политсовета партии члена Совета федерации от области Виктора Шептия, который возглавлял свердловское отделение 12 лет, и мэра Сысерти Дмитрия Нисковских, избранного в президиум в 2023 году. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сорок вторая конференция Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сорок вторая конференция Свердловского регионального отделения политической партии "Единая Россия" в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Единая Россия» (ЕР) провела 42-ую конференцию регионального отделения партии в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Заслушать доклад секретаря отделения, губернатора Евгения Куйвашев об итогах работы ЕР в 2024 году и задачах на будущее собрались 176 делегатов, включая депутатов Госдумы, областного заксобрания, Екатеринбургской городской думы и глав муниципалитетов.

Секретарь реготделения партии подчеркнул, что в области сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация. По словам господина Куйвашева, в 2024 году в регионе построили около 3 млн кв. м. жилья и собрали «неплохой урожай» зерновых и овощных культур, промышленный комплекс обеспечен заказами и выпускает необходимую продукцию в срок.

«Несмотря на существующие риски, связанные с ужесточением внешнего санкционного давления, перенастройки экспортной деятельности, растущей нагрузке на бюджет, эти положительные тенденции мы должны сохранить»,— призвал секретарь.

Евгений Куйвашев отметил, что ЕР взяла «высокую планку» по итогам выборов президента России и депутатов местных дум. «Явка превысила 71%, а кандидатуру Владимира Путина поддержали больше 82% проголосовавших. На местных выборах кандидаты от ЕР заместили подавляющее большинство депутатских мандатов — 33 из 35»,— сказал он.

Господин Куйвашев призвал собравшихся показать схожие результаты в 2026 году, в котором пройдут выборы депутатов Госдумы, заксобрания и 35 муниципальных дум. «Цель номер один — однозначная победа во всех одномандатных избирательных округах и абсолютное большинство по партийным спискам. Как показали выборы в парламенты других регионов, это вполне достижимый результат»,— подчеркнул секретарь.

Евгений Куйвашев отметил, что партийцам следует «укрепить положительный настрой людей» и не забывать о «своей партийной принадлежности».

«Партия вас выдвигает, использует свой организационный ресурс для вашего продвижения, это ваше знамя, которое вы несете и защищаете конкретными делами по достижению национальных целей развития страны»,— сказал он.

В конце выступления господин Куйвашев поблагодарил собравшихся за оплату партийных взносов. Секретарь отметил увеличение динамики по платежам более чем на 50% по сравнению с 2023 годом, однако подчеркнул, что «это еще не предел». «Есть целый месяц, чтобы по итогам года обеспечить еще более высокий результат»,— сказал он и призвал местных секретарей взять ситуацию на личный контроль.

Собравшиеся единогласно приняли доклад Евгения Куйвашева к сведению, после чего перешли к вопросам обновления состава руководящих органов партии. Депутат заксобрания, глава исполкома регионального отделения ЕР Дмитрий Жуков напомнил собравшимся, что состав президиума регионального политического совета партии необходимо ежегодно обновлять не мене чем на 10%, и предложил лишить членства в нем сенатора от Свердловской области Виктора Шептия и мэра Сысерти Дмитрия Нисковских. Соответствующее решение поддержали все 176 делегатов конференции.

Вице-губернатор Олег Чемезов пояснил собравшимся, что Виктор Шептий и Дмитрий Нисковских «остаются нашими соратниками».

«С ними мы сохраняем все отношения, просто в связи с необходимостью ротации мы проводим эту процедуру»,— добавил он.

На вакантные места господин Жуков предложил главу Каменска-Уральского Алексея Герасимова и мэра Березовского Евгения Писцова. Для принятия решения по кандидатам партийцы ушли на тайное голосование, которое заняло около 20 минут. Получив бюллетени, главы и депутаты занимали очередь к кабинкам для голосования, устраивали совместные фотосессии с маскотом ЕР и призывали не торопиться с поддержкой претендентов.

«Без нас считать не будут»,— заверил один из мэров.

Результаты голосования собравшимся объявил глава Северного управленческого округа, председатель счетной комиссии Александр Вервейн. Он отметил, что по итогам подсчета два бюллетеня из 176 были признаны недействительными. «За избрание членов в президиум регионального политического совета голосовал 171. Против избрания Алексея Герасимова и Евгения Писцова проголосовало три»,— сказал господин Вервейн. Итоги тайного голосования делегаты утвердили единогласно.

Как рассказал «Ъ-Урал» Алексей Герасимов, руководство партии «по достоинству оценило» работу первичных отделений ЕР в Каменске-Уральском и взаимодействие мэрии с городской думой. «У города есть амбициозные проекты: легкоатлетический манеж, дублер Байновского моста, модернизация сетей, ремонт образовательных учреждений, продолжение ремонта дорог, освещение, транспортное обслуживание. Новый статус даст больше возможностей мне и моей команде»,— сказал он.

В разговоре с «Ъ-Урал» Дмитрий Нисковских сообщил о поддержке новых членов президиума.

«Очень достойные главы, тоже представители Южного управленческого округа»,— отметил мэр. Господин Нисковских напомнил, что во время его членства в президиуме прошли выборы президента РФ, на которых Сысерть «рекордно проголосовала». По данным избиркома, явка на выборах с учетом электронного голосования в муниципалитете составила 73,09%, кандидатуру действующего президента Владимира Путина поддержали 30,2 тыс. человек (83,98%).

«Покидать президиум не грустно, нормальная ротация, год в президиуме оцениваю прекрасно. Из моих достижений — выборы президента, наш Сысертский городской округ хорошо поработал на выборах президента», — сказал он.

Василий Алексеев