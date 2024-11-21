Суд доказал наличие нарушений на «Миассводоканале», найденных Росприроднадзором

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказа в удовлетворении жалобы ОАО «Миассводоканала» к решению первой инстанции. Компания не согласилась с результатами проверки Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, где нашли нарушения в работе предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку надзорный орган провел в июле-августе 2023 года. Выяснилось, что поставщик водоснабжения не отображал в отчетах образование ила на очистных сооружениях, сбрасывал недостаточно очищенные сточные воды в реку Миасс и искажал сведения о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020-2022 годы. Предприятие не согласилось с выводами Росприроднадзора и обратилось с иском в арбитражный суд Свердловской области. Однако и первая, и апелляционная инстанция не удовлетворили требования компании.

Виталина Ярховска