«Музыкальное сердце театра» в Самаре
Город познакомился с единственным в РФ проектом, посвященным мюзиклам
В Самаре проходит фестиваль «Музыкальное сердце театра». Его программа включает разнообразные музыкальные спектакли театров из разных городов России. Одной из таких постановок стали «Три товарища» музыкального театра имени Федора Шаляпина из Санкт-Петербурга. Лучшие моменты спектакля — в фотогалерее «Ъ-Волга».
В постановке рассказывается история трех друзей, Роберта, Ленца и Кестера. Они прошли Первую мировую войну, но сохранили о ней страшные воспоминания. Отвлечься от этого героям помогает только работа в автомастерской, гонки и выпивка
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
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