«Музыкальное сердце театра» в Самаре

Короткая фабула романа Ремарка диктует создание контрастного мира. С одной стороны, этот «разбитый» на осколки послевоенный мир, в котором все жители города, так или иначе, потеряли веру в сегодня и завтра, отражает внутреннее состояние главных героев. С другой - с появлением Пат возникает надежда на светлое будущее

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец