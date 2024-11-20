Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Музыкальное сердце театра» в Самаре

Город познакомился с единственным в РФ проектом, посвященным мюзиклам

В Самаре проходит фестиваль «Музыкальное сердце театра». Его программа включает разнообразные музыкальные спектакли театров из разных городов России. Одной из таких постановок стали «Три товарища» музыкального театра имени Федора Шаляпина из Санкт-Петербурга. Лучшие моменты спектакля — в фотогалерее «Ъ-Волга».

В постановке рассказывается история трех друзей, Роберта, Ленца и Кестера. Они прошли Первую мировую войну, но сохранили о ней страшные воспоминания. Отвлечься от этого героям помогает только работа в автомастерской, гонки и выпивка

В постановке рассказывается история трех друзей, Роберта, Ленца и Кестера. Они прошли Первую мировую войну, но сохранили о ней страшные воспоминания. Отвлечься от этого героям помогает только работа в автомастерской, гонки и выпивка

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В постановке рассказывается история трех друзей, Роберта, Ленца и Кестера. Они прошли Первую мировую войну, но сохранили о ней страшные воспоминания. Отвлечься от этого героям помогает только работа в автомастерской, гонки и выпивка

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Спектакль поставлен по одноименному роману Эриха Марии Ремарка

Спектакль поставлен по одноименному роману Эриха Марии Ремарка

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В жизнь героев врывается очаровательная девушка Пат. Она дарит Роберту надежду и любовь

В жизнь героев врывается очаровательная девушка Пат. Она дарит Роберту надежду и любовь

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Музыкальные номера помогают раскрыть образы героев

Музыкальные номера помогают раскрыть образы героев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Короткая фабула романа Ремарка диктует создание контрастного мира. С одной стороны, этот «разбитый» на осколки послевоенный мир, в котором все жители города, так или иначе, потеряли веру в сегодня и завтра, отражает внутреннее состояние главных героев. С другой - с появлением Пат возникает надежда на светлое будущее

Короткая фабула романа Ремарка диктует создание контрастного мира. С одной стороны, этот «разбитый» на осколки послевоенный мир, в котором все жители города, так или иначе, потеряли веру в сегодня и завтра, отражает внутреннее состояние главных героев. С другой - с появлением Пат возникает надежда на светлое будущее

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сценографическое решение спектакля художника Елисея Шепелева основано на противопоставлении: на проекции представлены жесткие брутальные фрагменты города – кирпичная стена, заводские трубы, создается среда, равнодушная к переживаниям героев, в которой нет места любви

Сценографическое решение спектакля художника Елисея Шепелева основано на противопоставлении: на проекции представлены жесткие брутальные фрагменты города – кирпичная стена, заводские трубы, создается среда, равнодушная к переживаниям героев, в которой нет места любви

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Однако с возникновением Пат появляется ветка весеннего дерева, усыпанная цветами – она будто из другого мира. Любовь наполняет своей силой и чистотой все пространство

Однако с возникновением Пат появляется ветка весеннего дерева, усыпанная цветами – она будто из другого мира. Любовь наполняет своей силой и чистотой все пространство

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Костюмы от Татьяны Ногиновой, максимально достоверные с исторической точки зрения, лишь усиливают этот эффект, погружая зрителя в черно-серый мир, антитезой которому является белый, чистый образ Пат

Костюмы от Татьяны Ногиновой, максимально достоверные с исторической точки зрения, лишь усиливают этот эффект, погружая зрителя в черно-серый мир, антитезой которому является белый, чистый образ Пат

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Эмоциональный накал, события первой половины прошлого века, оставившие рубцы в душах героев, переданы через яркую, стилистически разнообразную музыку известного российского композитора Евгения Загота

Эмоциональный накал, события первой половины прошлого века, оставившие рубцы в душах героев, переданы через яркую, стилистически разнообразную музыку известного российского композитора Евгения Загота

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Темы любви и жажды жизни проходят сквозь сюжет и формируют целостное полотно спектакля, затрагивающего философские аспекты мироздания. Авторы напоминают, что светлое чувство способно победить самые страшные воспоминания и подарить веру в будущее

Темы любви и жажды жизни проходят сквозь сюжет и формируют целостное полотно спектакля, затрагивающего философские аспекты мироздания. Авторы напоминают, что светлое чувство способно победить самые страшные воспоминания и подарить веру в будущее

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Следующая фотография
1 / 9

Спектакль поставлен по одноименному роману Эриха Марии Ремарка

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В жизнь героев врывается очаровательная девушка Пат. Она дарит Роберту надежду и любовь

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Музыкальные номера помогают раскрыть образы героев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Короткая фабула романа Ремарка диктует создание контрастного мира. С одной стороны, этот «разбитый» на осколки послевоенный мир, в котором все жители города, так или иначе, потеряли веру в сегодня и завтра, отражает внутреннее состояние главных героев. С другой - с появлением Пат возникает надежда на светлое будущее

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Сценографическое решение спектакля художника Елисея Шепелева основано на противопоставлении: на проекции представлены жесткие брутальные фрагменты города – кирпичная стена, заводские трубы, создается среда, равнодушная к переживаниям героев, в которой нет места любви

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Однако с возникновением Пат появляется ветка весеннего дерева, усыпанная цветами – она будто из другого мира. Любовь наполняет своей силой и чистотой все пространство

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Костюмы от Татьяны Ногиновой, максимально достоверные с исторической точки зрения, лишь усиливают этот эффект, погружая зрителя в черно-серый мир, антитезой которому является белый, чистый образ Пат

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Эмоциональный накал, события первой половины прошлого века, оставившие рубцы в душах героев, переданы через яркую, стилистически разнообразную музыку известного российского композитора Евгения Загота

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Темы любви и жажды жизни проходят сквозь сюжет и формируют целостное полотно спектакля, затрагивающего философские аспекты мироздания. Авторы напоминают, что светлое чувство способно победить самые страшные воспоминания и подарить веру в будущее

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...