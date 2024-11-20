В Березовском простятся с Сергеем Козловым, погибшим на СВО в 2023 году

В Березовском (Свердловская область) 21 ноября простятся с Сергеем Козловым, погибшим на специальной военной операции (СВО) при выполнении боевых задач на территории населенного пункта Андреевка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Писцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Писцова Фото: Telegram-канал Евгения Писцова

Сергей Козлову было 50 лет. В 1988 году он окончил школу №2 в Березовском. В 2023 году принял решение отправится на СВО. В июле 2023 года он погиб при выполнении боевых задач – в составе роты он выполнял боевые задачи по удерживанию линии обороны. «Долгим и непростым был путь Сергея домой, его последней волей стало желание быть похороненным на березовской земле рядом с отцом»,– рассказал Евгений Писцов.

Прощание состоится 21 ноября на Северном кладбище.

Валерия Шестопалова