На экс-главу ВСК возбудили дело о мошенничестве при исполнении гособоронзаказа

Военные следственные органы СКР возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего начальника Строительного управления по ЦВО Военно-строительной компании Сергея Сухова по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны России Фото: Министерство обороны России

Фигурантами уголовного дела о многомиллионных хищениях при исполнении госконтрактов также являются заместитель Сергея Сухова Дмитрий Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко.

Основной эпизод в деле касается хищения в 2022 году 35 млн руб., выделенных Минобороны на капитальный ремонт военного госпиталя в Перми. Кроме того, в 2021 году обвиняемые при исполнении госконтракта на капремонт казарм свердловской воинской части на сумму более 190 млн руб. похитили несколько десятков миллионов рублей.

Новый эпизод также касается хищений при капремонте казарм. По версии следствия, в 2021 году Сухов совместно с Кравченко при реализации госконтрактов похитил несколько десятков миллионов рублей путем завышения стоимости выполненных работ. Подчеркивается, что полученные деньги сообщники поделили между собой. «Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Напомним, Сергей Сухов был арестован в начале октября. Его заместителя Дмитрия Сергеля объявили в розыск и заочно арестовали.

Мария Шараева