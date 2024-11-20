В Тюмени прокуратура начала проверку избиения ребенка в школе №63

Прокуратура начала проверку по факту избиения несовершеннолетнего в школе №63 в Тюмени, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Причиной стали публикации в СМИ об избиении подростками сверстника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурор Ленинского административного округа проверит соблюдение законодательства о предотвращении правонарушение и безнадзорности, даст оценку действиям администрации школы, а также сотрудникам ЧОПа (частного охранного предприятия), которые работают в школе. При необходимости прокуратура примет меры реагирования, на контроль ведомства поставлена процессуальная проверка, которую проводит полиция.

Ранее прокуратура Югры начала проверку инцидента с избиением участника СВО. Поводом для проверки стали публикации в СМИ и социальных сетях.

Анна Капустина