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Пенсионерка из Сургута перевела мошенникам почти 50 млн рублей

В Сургуте (ХМАО — Югра) 64-летняя пенсионерка перевела мошенникам 49 млн руб., сообщили в пресс-службе полиции Ханты-Мансийского автономного округа. Она общалась с неизвестными в течение 16 дней, за это время она успела обналичить вклады и продать ценные бумаги.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевшей позвонил мужчина, который посоветовал ей заменить медицинский страховой полис по телефону. После того, как она согласилась, ей начали поступать уведомления от сервиса «Госуслуги» с цифровыми кодами доступа, женщина продиктовала их незнакомцу.

В мессенджер потерпевшей пришло сообщение о том, что личный кабинет на портале был взломан, в котором содержался номер телефона горячей линии для восстановления доступа. Пенсионерка позвонила по указанному телефону, где мошенники сообщили ей о том, что из-за несанкционированного доступа третьих лиц на ее счета они якобы могут взять кредиты, которые ей придется закрывать самостоятельно. Она рассказала звонившим информацию о своих счетах и акциях в собственности.

Злоумышленники уговорили потерпевшую перевести средства на «безопасные счета», они помогали ей совершать по несколько транзакций в день в течение 11 дней. Суммы транзакций варьировались от 95 тыс. до 3 млн руб. За время общения с мошенниками жертва обналичила все имевшиеся у нее вклады, а также продала ценные бумаги. Сумма ущерба превысила 49 млн руб.

Банковская система блокировала переводы, которые совершала пенсионерка, но она приходила в банковские отделения самостоятельно и заполняла платежные поручения, указывая разделе «назначение платежа», например, оплату строительных материалов, обучения, услуг по созданию дизайн-проекта и строительству. При этом менеджеры банков предупреждали жертву, что она общается с мошенниками.

После того, как деньги на счетах потерпевшей закончились, она заподозрила, что ее могли обмануть. Она обратилась в отделение полиции, там заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее 71-летний уралец отдал мошенникам 160 тыс. руб. Потерпевшему позвонила неизвестная и представилась сотрудником энергосбытовой компании и попросила установить приложение для передачи показаний счетчика, после чего у злоумышленников появился доступ к банковским счетам жертвы.

Анна Капустина

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