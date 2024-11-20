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Глава СК заинтересовался домогательствами в Арамили

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за домогательств мигранта к женщинам в Арамили. В числе пострадавших были несовершеннолетние девочки, сообщили в пресс-службе СК России.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данному факту следственными органами СК России проводится процессуальная проверка по ст. 133 УК РФ (принуждение к действиям сексуального характера) и ст. 135 УК РФ (развратные действия).Руководителю СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. поручено возбудить уголовное дело.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге по поручению главы СКР Александра Бастрыкина возбудят дело из-за видео с раздетой ученицей гимназии №8. Председателю ведомства также представят доклад.

Валерия Шестопалова

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