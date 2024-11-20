Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Нижнего Тагила осудили на 21 год за убийство и изнасилование в 2007 году

Суд в Свердловской области признал жителя Нижнего Тагила виновным в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), убийстве с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Преступления были совершены в 2007 году. По сведениям «Ъ-Урал», речь идет о 49-летнем Константине Воронове. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил его к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда родственникам осужденной.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, 5 сентября 2007 года в период с 16:30 до 19:20 осужденный находился у дома на пр. Ленина в Нижнем Тагиле. Он ударил по голове 14 раз, а затем в кустах изнасиловал незнакомую ему 20-летнюю девушку. После этого осужденный задушил ее петлей и похитил ювелирные украшения и деньги на сумму 91,5 тыс. руб., которые были при ней. После этого он скрылся с места преступления. Следователи изъяли вещественные доказательства и выделили генотип преступника, но найти его тогда не удалось.

В 2023 году появились сведения о том, что генотип по делу 2007 года может принадлежать фигуранту, который был осужден за другое преступление и находился в месте лишения свободы. Дело было возбуждено и с помощью экспертиз установили принадлежность генетического профиля осужденному.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, фигурант был судим за имущественные преступления, угрозу убийством, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Свою причастность к совершению преступлений он отрицал, но доказательством его вины послужили результаты экспертизы.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...