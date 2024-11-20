Жителя Нижнего Тагила осудили на 21 год за убийство и изнасилование в 2007 году

Суд в Свердловской области признал жителя Нижнего Тагила виновным в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), убийстве с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и краже с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Преступления были совершены в 2007 году. По сведениям «Ъ-Урал», речь идет о 49-летнем Константине Воронове. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил его к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда родственникам осужденной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, 5 сентября 2007 года в период с 16:30 до 19:20 осужденный находился у дома на пр. Ленина в Нижнем Тагиле. Он ударил по голове 14 раз, а затем в кустах изнасиловал незнакомую ему 20-летнюю девушку. После этого осужденный задушил ее петлей и похитил ювелирные украшения и деньги на сумму 91,5 тыс. руб., которые были при ней. После этого он скрылся с места преступления. Следователи изъяли вещественные доказательства и выделили генотип преступника, но найти его тогда не удалось.

В 2023 году появились сведения о том, что генотип по делу 2007 года может принадлежать фигуранту, который был осужден за другое преступление и находился в месте лишения свободы. Дело было возбуждено и с помощью экспертиз установили принадлежность генетического профиля осужденному.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, фигурант был судим за имущественные преступления, угрозу убийством, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Свою причастность к совершению преступлений он отрицал, но доказательством его вины послужили результаты экспертизы.

Анна Капустина