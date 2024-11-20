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Депутаты думы Екатеринбурга сдали кровь для свердловских больниц

В рамках донорской акции на Областной станции переливания крови депутаты думы Екатеринбурга в пятый раз сдали кровь для больниц Свердловской области. Среди них: руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев и Ксения Лещенко, сообщили в пресс-службе господина Вихарева.

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Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

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Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Фото: Пресс-служба Алексея Вихарева

Так, депутат Ксения Лещенко сдала стала донором крови редкой четвертой положительной группы крови. К акции также присоединились более 20 активистов Волонтерского центра Алексея Вихарева — один из них сдал кровь в 12 раз. Ежедневно через пункт Областной станции переливания на ул. Пальмиро Тольятти проходит около 100 доноров, а в месяц — более 2 тыс. человек.

Как сообщил организатор акции Алексей Вихарев, сам он сдает кровь регулярно. «Наша задача, взрослых людей, — научить молодежь тому, что такое хорошо и что такое плохо. Сдавать кровь — это правильно. Как иначе, если не на собственном примере, создать позитивную мотивацию и показать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь»,— прокомментировал депутат.

По словам медиков, процедура полезна и для самого донора: она запускает процесс обновления циркуляции крови по организму, стимулируется работа иммунной системы, включается профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Перед сдачей крови будущие доноры проходят все необходимые обследования и осмотр врача, к ней допускаются люди старше 18 лет и весом не менее 50 кг. Противопоказаниями являются беременность, недавно перенесенные болезни и операции, включая свежие татуировки.

Ранее Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) №23 в Екатеринбурге получила от Алексея Вихарева партию компьютерной техники на сумму более 500 тыс. руб.: новые компьютерные мониторы, блоки питания, клавиатуры, мыши.

Ирина Пичурина

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